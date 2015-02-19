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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1071107210731074

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56

Re: А-Банк

  Flamingo написав:растолкуйте о чем вели речь.


менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:08

  Ferlakur написав:Мне 1 сентября втихаря начислили проценты за пользование кредитным лимитом, хотя все всегда гасилось вовремя.
Обнаружил 11.09, позвонил на горячую, сказали действительно списано ошибочно, срок решения до 14.09. Ничего не исправили.
17.09 зарегистрировал заявку в онлайн-чате, срок решения 7 дней заявили. Ничего не сделали.
Вчера написал им на страницу в фейсбук. Перезвонили на телефон, сказали всё вернем, не переживайте, ориентировочно до 10.10, но это не точно.
Отака фигня малята.

1 октября опять списали "за пользование кредитным лимитом", а сегодня пересчитали и вернули всё.
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:31

Re: А-Банк

  Zochan написав:Goodman у Вас є відкриті депозити, але відкритих з 01 липня 2018 немає. Для участі в акції, депозит повинен бути відкритий з 01 липня 2018.


Мне таких условий на горячке не озвучивали. Я там у них в ГОЛД клюбе - сразу отправили в отделение менять пластик. Потом добавили - милости просим с 10-10-2018,
Если у чела висит в А-шке 200к на депо , то по барабану дата 01-07-2018.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 08:38

Ну, я тоже голд в ломбарде, но при попытке поменять карту - твердо сказали: или депо, или оборот, или коммуна.

Они мне еще сорри-бонус должны были.
Говорю - сделайте мне карту в качестве сорри-бонуса.
Недели две пыжились, так и не сумели.
В результате пополнили мне телефон на 100грн, на том эта история и закончилась
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:20

  Goodman написав:
  Zochan написав:Goodman у Вас є відкриті депозити, але відкритих з 01 липня 2018 немає. Для участі в акції, депозит повинен бути відкритий з 01 липня 2018.


Мне таких условий на горячке не озвучивали. Я там у них в ГОЛД клюбе - сразу отправили в отделение менять пластик. Потом добавили - милости просим с 10-10-2018,
Если у чела висит в А-шке 200к на депо , то по барабану дата 01-07-2018.

Отпишитесь пожалуйста тут если у Вас таки получится оформить данную карту не имея ни одного депо на 25000 грн. на полгода или год, открытого после 01-07-2018. Потому как буквально сегодня на мой вопрос горячка ответила, что если в качестве критерия получения карты является депо - то он ОБЯЗАТЕЛЬНО болжен быть открыт после 1-07-2018 сроком от полугода и на сумму от 25000 грн. Наличие любых других депо, открытых до 1-07-2018, не зависимо от суммы равно как и членство клиента в голд-клубе (это в принципе вообще никакая не привилегия) вообще никак не влияет возможность получения карты.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:43

Что немаловажно - депо должен быть срочным
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 15:16

Re: А-Банк

....от мені сьогодні теж сказали у відділенні, що потрібно покласти 25К на 6 або 12міс. і тоді зроблять мені БЕЗКОШТОВНО картку з фото де буде Кеш-бек!
.... дивлюсь на їхньому сайті - жодної інфи про це немає...
- бо забув запитати, чи там можна буде користуватись кредитним лімітом, чи тільки своїми?- і чи поповнення її буде теж без комісії?

- але Я запитав про "підводні каміння", чи абонплата/коміс. за її "невикористання" буде? - відповіли що ні!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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