менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 11:56
Re: А-Банк
менеджер із відділення АБ впізнавши мене запропонувала одразу відкрити цей продукт (маю трохи депозитів в АБ, і старих, і нових)
Зайду на тижні ще раз розпитаюсь (але ні про які 25К не згадувала)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:08
1 октября опять списали "за пользование кредитным лимитом", а сегодня пересчитали и вернули всё.
Додано: Суб 06 жов, 2018 19:31
Re: А-Банк
Мне таких условий на горячке не озвучивали. Я там у них в ГОЛД клюбе - сразу отправили в отделение менять пластик. Потом добавили - милости просим с 10-10-2018,
Если у чела висит в А-шке 200к на депо , то по барабану дата 01-07-2018.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 07 жов, 2018 08:38
Ну, я тоже голд в ломбарде, но при попытке поменять карту - твердо сказали: или депо, или оборот, или коммуна.
Они мне еще сорри-бонус должны были.
Говорю - сделайте мне карту в качестве сорри-бонуса.
Недели две пыжились, так и не сумели.
В результате пополнили мне телефон на 100грн, на том эта история и закончилась
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:20
Отпишитесь пожалуйста тут если у Вас таки получится оформить данную карту не имея ни одного депо на 25000 грн. на полгода или год, открытого после 01-07-2018. Потому как буквально сегодня на мой вопрос горячка ответила, что если в качестве критерия получения карты является депо - то он ОБЯЗАТЕЛЬНО болжен быть открыт после 1-07-2018 сроком от полугода и на сумму от 25000 грн. Наличие любых других депо, открытых до 1-07-2018, не зависимо от суммы равно как и членство клиента в голд-клубе (это в принципе вообще никакая не привилегия) вообще никак не влияет возможность получения карты.
Додано: Пон 08 жов, 2018 15:16
Re: А-Банк
....от мені сьогодні теж сказали у відділенні, що потрібно покласти 25К на 6 або 12міс. і тоді зроблять мені БЕЗКОШТОВНО картку з фото де буде Кеш-бек!
.... дивлюсь на їхньому сайті - жодної інфи про це немає...
- бо забув запитати, чи там можна буде користуватись кредитним лімітом, чи тільки своїми?- і чи поповнення її буде теж без комісії?
- але Я запитав про "підводні каміння", чи абонплата/коміс. за її "невикористання" буде? - відповіли що ні!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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