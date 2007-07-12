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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так кишмиш же там только за кредитные.

Звідки інфо?

Точной информации не имею, поскольку сам продуктом не пользуюсь, а в свободном доступе условий продукта от банка нету. Просто по аналогии с другими банками где кишмиш дается за кредитные. Если не прав - поправьте кто знает. В этом случае заранее прошу прощения. Надеюсь никого сильно в заблуждение не ввел, поскольку за данным продуктом особого ажиотажа как бы не наблюдается. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:13

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так кишмиш же там только за кредитные.

Звідки інфо?

Точной информации не имею, поскольку сам продуктом не пользуюсь, а в свободном доступе условий продукта от банка нету. Просто по аналогии с другими банками где кишмиш дается за кредитные. Если не прав - поправьте кто знает. В этом случае заранее прошу прощения. Надеюсь никого сильно в заблуждение не ввел, поскольку за данным продуктом особого ажиотажа как бы не наблюдается. :mrgreen:

Є інфо що кишмиш і за свої але з ненадійних джерел, тому вимагає підтвердження.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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