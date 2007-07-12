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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:13
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав: Flamingo написав:
Так кишмиш же там только за кредитные.
Звідки інфо?
Точной информации не имею, поскольку сам продуктом не пользуюсь, а в свободном доступе условий продукта от банка нету. Просто по аналогии с другими банками где кишмиш дается за кредитные. Если не прав - поправьте кто знает. В этом случае заранее прошу прощения. Надеюсь никого сильно в заблуждение не ввел, поскольку за данным продуктом особого ажиотажа как бы не наблюдается.
Є інфо що кишмиш і за свої але з ненадійних джерел, тому вимагає підтвердження.
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