Додано: Пон 08 жов, 2018 23:05

В общем в первых числах месяца звонили из банка но ничего кроме слов - карточка .. не понял, сегодня зашел в отделение и спросил а чего они звонили то. В общем сказали что у меня до конца месяца акция - 5% кэшбека. На вопрос а можно ли оплатить коммуналку всему дому в 144 квартиры с нее)) ответили что коммуналка, пополнение мобильного и пр это не касается, кишмиш только расчеты в магазинах и АЗС. Карта простая зеленая уни, предлагали Голду, на 25к если закину депо на пол года то бесплатно. 25 к в долларах брать не захотели сказали только в гривнах. И кешбек тоже только в них. Ну перекидывать доллары в гривны тем более сейчас и на пол года ищите умных)).... обошлись без голды.. В конце месяца по зеленой уни посчитается расход в начале следующего 5% от него по кишмишу закинут мне на счет. Что то подключать/тыкать/заключать договор сказали вроде как не надо. На следующий месяц акции по зеленой уни уже не будет, только одноразовая на месяц. Все. Если хочеш дальше то только голду заводить гривасную.

PS Средства на карте у меня свои, кредитной линии нет. Разок они мне кредит как то сами открыли но я его как заметил то закрыл сразу через интернет банкинг и давно это было во времена "родства" с Приватом.. Судя по всему кишмиш касается и своих а не кредитных только средств. Но посмотрим что будет в следующем месяц с возврата 5%.