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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1072107310741075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:09

  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так кишмиш же там только за кредитные.

Звідки інфо?

Точной информации не имею, поскольку сам продуктом не пользуюсь, а в свободном доступе условий продукта от банка нету. Просто по аналогии с другими банками где кишмиш дается за кредитные. Если не прав - поправьте кто знает. В этом случае заранее прошу прощения. Надеюсь никого сильно в заблуждение не ввел, поскольку за данным продуктом особого ажиотажа как бы не наблюдается. :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:13

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Flamingo написав:Так кишмиш же там только за кредитные.

Звідки інфо?

Точной информации не имею, поскольку сам продуктом не пользуюсь, а в свободном доступе условий продукта от банка нету. Просто по аналогии с другими банками где кишмиш дается за кредитные. Если не прав - поправьте кто знает. В этом случае заранее прошу прощения. Надеюсь никого сильно в заблуждение не ввел, поскольку за данным продуктом особого ажиотажа как бы не наблюдается. :mrgreen:

Є інфо що кишмиш і за свої але з ненадійних джерел, тому вимагає підтвердження.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:11

Re: А-Банк

...ага, тоді робимо так:

Шановні! - є ту хоч одна людина, яка має ту картку/користується нею? - будьте такі ласкаві, розтлумачте нам тут усі тонкощі тої "таємничої картки"! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:13

Re: А-Банк

Долярчик написав:...ага, тоді робимо так:

Шановні! - є ту хоч одна людина, яка має ту картку/користується нею? - будьте такі ласкаві, розтлумачте нам тут усі тонкощі тої "таємничої картки"! )))

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consul
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 23:05

Re: А-Банк

В общем в первых числах месяца звонили из банка но ничего кроме слов - карточка .. не понял, сегодня зашел в отделение и спросил а чего они звонили то. В общем сказали что у меня до конца месяца акция - 5% кэшбека. На вопрос а можно ли оплатить коммуналку всему дому в 144 квартиры с нее)) ответили что коммуналка, пополнение мобильного и пр это не касается, кишмиш только расчеты в магазинах и АЗС. Карта простая зеленая уни, предлагали Голду, на 25к если закину депо на пол года то бесплатно. 25 к в долларах брать не захотели сказали только в гривнах. И кешбек тоже только в них. Ну перекидывать доллары в гривны тем более сейчас и на пол года ищите умных)).... обошлись без голды.. В конце месяца по зеленой уни посчитается расход в начале следующего 5% от него по кишмишу закинут мне на счет. Что то подключать/тыкать/заключать договор сказали вроде как не надо. На следующий месяц акции по зеленой уни уже не будет, только одноразовая на месяц. Все. Если хочеш дальше то только голду заводить гривасную.
PS Средства на карте у меня свои, кредитной линии нет. Разок они мне кредит как то сами открыли но я его как заметил то закрыл сразу через интернет банкинг и давно это было во времена "родства" с Приватом.. Судя по всему кишмиш касается и своих а не кредитных только средств. Но посмотрим что будет в следующем месяц с возврата 5%.
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