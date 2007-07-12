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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1074107510761077>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:21

Re: А-Банк

... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))

.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!

.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:29

Re: А-Банк

Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:31

  Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -


Так кроме вас никто и не приравнивает их тут. :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:31

  Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?

Он такой типаж отыгрывает, не обращайте внимания.
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:33

  Aps написав:
  Долярчик написав:7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!


Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?

.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись.... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:35

  Aps написав:
  Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -


Так кроме вас никто и не приравнивает их тут. :)

... так от "Стрінгер" натякає, що правильно, щоб бабусі не дати субсидії!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:48

  Долярчик написав:
  Aps написав:
  Долярчик написав:7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!


Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?

.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись.... :D


От самих кредитних средств в этих случаях проку меньше чем от того "дурдома".
Вы ж с вашей работой с калькулятором должны дружить. :wink:
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 10:48

  Долярчик написав:
  Aps написав:
  Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -


Так кроме вас никто и не приравнивает их тут. :)

... так от "Стрінгер" натякає, що правильно, щоб бабусі не дати субсидії!


Раньше удивлялся, что Вас так часто банят. Теперь понял.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:04

  Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?

Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:14

  curiousobro написав:
  Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?

Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом :)
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
bub-har
 
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