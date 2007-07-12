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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 10:21
... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))
.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:29
Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
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Stringer
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:31
Stringer написав:
Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Он такой типаж отыгрывает, не обращайте внимания.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:33
Aps написав: Долярчик написав:
7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!
Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?
.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:35
Aps написав:
Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
Так кроме вас никто и не приравнивает их тут.
... так от "Стрінгер" натякає, що правильно, щоб бабусі не дати субсидії!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:48
Долярчик написав: Aps написав: Долярчик написав:
7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!
Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?
.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись....
От самих кредитних средств в этих случаях проку меньше чем от того "дурдома".
Вы ж с вашей работой с калькулятором должны дружить.
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Aps
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Додано: Вів 09 жов, 2018 10:48
Долярчик написав: Aps написав:
Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
Так кроме вас никто и не приравнивает их тут.
... так от "Стрінгер" натякає, що правильно, щоб бабусі не дати субсидії!
Раньше удивлялся, что Вас так часто банят. Теперь понял.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:04
Stringer написав:
Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом
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curiousobro
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:14
curiousobro написав: Stringer написав:
Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
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bub-har
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