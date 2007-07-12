Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:17
Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:36
Я понимаю,что моя финансовая безграмотность многих веселила,но мне в банках стало совсем неинтересно,соответственно нечего жечь!И из Шарика я вышел!Всё меняется! Не скучайте!
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, liliya_logical, Stringer і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|