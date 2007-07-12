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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 11:17
bub-har написав:
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно
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curiousobro
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:36
curiousobro написав: bub-har написав:
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно
Я понимаю,что моя финансовая безграмотность многих веселила,но мне в банках стало совсем неинтересно,соответственно нечего жечь!И из Шарика я пока вышел!Всё меняется! Не скучайте!
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bub-har
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:55
Долярчик написав:
... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))
.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)
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guntherhouse777
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:59
guntherhouse777 написав: Долярчик написав:
... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))
.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -
А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)
Та ему надо про страдающих старушек поговорить
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Stringer
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Додано: Вів 09 жов, 2018 11:59
guntherhouse777 написав:
А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)
Бабушке с Infinite хотите зарубить субсидию?
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curiousobro
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:06
Aps написав: Долярчик написав: Aps написав:
[quote="
7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!
Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?
.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись....
=========
От самих кредитних средств в этих случаях проку меньше чем от того "дурдома".
Вы ж с вашей работой с калькулятором должны дружить.
[/quote]
========
.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні!
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:43
Як ви всі вже дістали!
Вам що, релігія не дозволяє користуватись Гуглом?
НЕ ВПЛИВАЄ КЕШБЕК НА СУБСИДІЮ!
Пруф:http://ogo.ua/articles/view/2018-10-07/95876.html
Кому ліньки там читати, то ось що сказав Андрій Рева пару днів тому: "Не поодинокими є запитання чи впливає кешбек від банку на субсидію? Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії."
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Alexander_s
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:46
Долярчик написав:
.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні!
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс!
Сейчас бабки-свинорылы пошли ушлые - выводят кешбек летом, когда субсидии нету или она минимальная. Учитесь, студент.
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jay2004
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Додано: Вів 09 жов, 2018 12:52
Alexander_s написав:
Як ви всі вже дістали!
Вам що, релігія не дозволяє користуватись Гуглом?
НЕ ВПЛИВАЄ КЕШБЕК НА СУБСИДІЮ!
Пруф:http://ogo.ua/articles/view/2018-10-07/95876.html
Кому ліньки там читати, то ось що сказав Андрій Рева пару днів тому: "Не поодинокими є запитання чи впливає кешбек від банку на субсидію? Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії."
Лучше бы Рева продолжал молча набивать пузо. Т.к. он не различает кешбек и проценты по депозиту
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:10
Спини - прямі! - нашим справам - океани замалі!!!
bub-har написав: curiousobro написав: Stringer написав:
Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
... ми йдемо напролом!
....і Я, в свій перший рік " життя на форумі" теж часто повторював фразу, яку Ви тиждень/два тому писали на валютній гілці, накшталт: "якщо щось комусь не подобається - є кнопка" ігнор", - натискаєте і нов-проблем!"
... а то як діти, чесне слово!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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