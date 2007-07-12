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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:17

  bub-har написав: Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!

Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:36

  curiousobro написав:
  bub-har написав: Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!

Я ж вроде написал - персональные ощущения.
Не прекращайте жечь, без вас будет скучно :)
Я понимаю,что моя финансовая безграмотность многих веселила,но мне в банках стало совсем неинтересно,соответственно нечего жечь!И из Шарика я пока вышел!Всё меняется! Не скучайте!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:55

  Долярчик написав:... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))

.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!

.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -

А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:59

  guntherhouse777 написав:
  Долярчик написав:... та про що ви пиз...... балакаєте! - 2% - це сльози! - а тим більше 1,6%
- але ж тут всі такі "поважні пани", а за якимось нещасним кеш-беком ганяються))))

.... і пілять, не доходить, що людина працююча і заробляє в місяць 15-25тис.грн, а що бабуся на пенсії ЗА ПІВ ЖИТТЯ наскладала 25тис.грн!!!

.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -

А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)

Та ему надо про страдающих старушек поговорить :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:59

  guntherhouse777 написав:А скока Вам надо КБ?
Можно и 7 %. Правда, не с этого банка.)

Бабушке с Infinite хотите зарубить субсидию? :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:06

  Aps написав:
  Долярчик написав:
  Aps написав:[quote="
7-й пункт - от з чого там ще той податок знімати? - з отих 2%(продукти,наприклад) - що залишиться 1,6%?!- дурдом!


Налом в супермаркете рассчитываетесь? Выгода большая при этом?

.... ну тут просто вигідно кредитними коштами користуватись.... :D


=========

От самих кредитних средств в этих случаях проку меньше чем от того "дурдома".
Вы ж с вашей работой с калькулятором должны дружить. :wink:[/quote]
========

.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні! :mrgreen:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:43

КЕШБЕК ТА СУБСИДІЯ

Як ви всі вже дістали!
Вам що, релігія не дозволяє користуватись Гуглом?
НЕ ВПЛИВАЄ КЕШБЕК НА СУБСИДІЮ!
Пруф:http://ogo.ua/articles/view/2018-10-07/95876.html
Кому ліньки там читати, то ось що сказав Андрій Рева пару днів тому: "Не поодинокими є запитання чи впливає кешбек від банку на субсидію? Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії."
Alexander_s
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:46

  Долярчик написав:
.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні! :mrgreen:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


Сейчас бабки-свинорылы пошли ушлые - выводят кешбек летом, когда субсидии нету или она минимальная. Учитесь, студент. :mrgreen:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:52

  Alexander_s написав:Як ви всі вже дістали!
Вам що, релігія не дозволяє користуватись Гуглом?
НЕ ВПЛИВАЄ КЕШБЕК НА СУБСИДІЮ!
Пруф:http://ogo.ua/articles/view/2018-10-07/95876.html
Кому ліньки там читати, то ось що сказав Андрій Рева пару днів тому: "Не поодинокими є запитання чи впливає кешбек від банку на субсидію? Міністр соціальної політики України Андрій Рева каже, що ні депозити в банку, ні відсотки від них, ні кешбек не впливають на розрахунок розміру субсидії."

Лучше бы Рева продолжал молча набивать пузо. Т.к. он не различает кешбек и проценты по депозиту
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:10

Спини - прямі! - нашим справам - океани замалі!!!

  bub-har написав:
  curiousobro написав:
  Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?

Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом :)
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!

... ми йдемо напролом! :D
....і Я, в свій перший рік " життя на форумі" теж часто повторював фразу, яку Ви тиждень/два тому писали на валютній гілці, накшталт: "якщо щось комусь не подобається - є кнопка" ігнор", - натискаєте і нов-проблем!" :mrgreen:

... а то як діти, чесне слово! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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