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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:11

  Долярчик написав:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


500 грн к пенсии добавят тоже субсидию в 1000 грн думаете заберут?
Ну и если 500 кешбеку ежемесячно у бабули получается, то имхо она и без субсидии не пропадет.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:26

  Aps написав:
  Долярчик написав:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


500 грн к пенсии добавят тоже субсидию в 1000 грн думаете заберут?
Ну и если 500 кешбеку ежемесячно у бабули получается, то имхо она и без субсидии не пропадет.

... так ото то! - а якщо бабуля наюзає :D навіть 20грн кешбеку, - то по тому пункту 8(що пару сторінок тому викладали) - субсидії і пільги ненадаються! :D

....шкода бабуль/дідуль :D , які отримали ту кеш-бечну картку, - ще не знають що з нею робити, а субсидія вже автоматом тю-тю :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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