500 грн к пенсии добавят тоже субсидию в 1000 грн думаете заберут?
Ну и если 500 кешбеку ежемесячно у бабули получается, то имхо она и без субсидии не пропадет.
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Додано: Вів 09 жов, 2018 13:11
500 грн к пенсии добавят тоже субсидию в 1000 грн думаете заберут?
Ну и если 500 кешбеку ежемесячно у бабули получается, то имхо она и без субсидии не пропадет.
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:26
... так ото то! - а якщо бабуля наюзає навіть 20грн кешбеку, - то по тому пункту 8(що пару сторінок тому викладали) - субсидії і пільги ненадаються!
....шкода бабуль/дідуль , які отримали ту кеш-бечну картку, - ще не знають що з нею робити, а субсидія вже автоматом тю-тю
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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