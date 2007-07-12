Долярчик, все придумують. Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?
Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации Жгуны от слов - жечь напалмом
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!
Спини - прямі! - нашим справам - океани замалі!!!
... ми йдемо напролом! ....і Я, в свій перший рік " життя на форумі" теж часто повторював фразу, яку Ви тиждень/два тому писали на валютній гілці, накшталт: "якщо щось комусь не подобається - є кнопка" ігнор", - натискаєте і нов-проблем!"
... а то як діти, чесне слово!
п. с. ...і справді, зараз банки тільки почали розчихлятись...... - а то вже так були познижували %%ставки, що простішше було закопати доляри під грушею! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Квесторе_поверніться написав:Долярчик, все придумують. Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
... то нащо там то писати в пункті 8, що субсидії і пільги тю-тю?! .... от ще раз почитайте там 7-й(податок з податку ) і особливо 8-й пункт! А-Банк
Замість зайве флудити, краще б уважно читали, що там насправді написано.
...кеш-бек прирівнюють, як додатковий ДОХІД! - давайте тоді і в магазинах на побут-техніку, якщо Вам зробили акційну знижку на 20% зачисляти ту знижку Вам у Дохід! - чи взагалі, будь яку знижку - зачисляти у дохід! .... кеш-бек, по суті - це та сама знижка у вигляді 2% і більше....
.... то ж давайте може кожну знижку рахувати, як дохід і той "дохід" по другому колу обкладати податками!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик написав: .... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні! - а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс!
Сейчас бабки-свинорылы пошли ушлые - выводят кешбек летом, когда субсидии нету или она минимальная. Учитесь, студент.
А самые ушлые бабки-кишмиш от соседок получают.)) Может, Кстати, Рева в Конкорде консультировался насчет КБ)