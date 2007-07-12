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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:26

  Aps написав:
  Долярчик написав:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


500 грн к пенсии добавят тоже субсидию в 1000 грн думаете заберут?
Ну и если 500 кешбеку ежемесячно у бабули получается, то имхо она и без субсидии не пропадет.

... так ото то! - а якщо бабуля наюзає :D навіть 20грн кешбеку, - то по тому пункту 8(що пару сторінок тому викладали) - субсидії і пільги ненадаються! :D

....шкода бабуль/дідуль :D , які отримали ту кеш-бечну картку, - ще не знають що з нею робити, а субсидія вже автоматом тю-тю :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35

Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:00

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.

... то нащо там то писати в пункті 8, що субсидії і пільги тю-тю?! :mrgreen:
.... от ще раз почитайте там 7-й(податок з податку :mrgreen: ) і особливо 8-й пункт!
А-Банк
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 09 жов, 2018 14:09, всього редагувалось 2 разів.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:03

  bub-har написав:
  curiousobro написав:
  Stringer написав:Завсегдатаи валютных тем, он правда такой необучаемый или просто так троллит?

Долярчик и буб-хар - местные жгуны в моей класификации
Жгуны от слов - жечь напалмом :)
Я Долярчика очень уважаю и мне приятно,что меня записали в местные жгуны на равне с Долярчиком,но мне хотелось бы для себя узнать в чём конкретно заключается моё "жгунство",ведь в отличие от ув.Долярчика я пишу намного меньше,чем он!

Спини - прямі! - нашим справам - океани замалі!!!

... ми йдемо напролом! :D
....і Я, в свій перший рік " життя на форумі" теж часто повторював фразу, яку Ви тиждень/два тому писали на валютній гілці, накшталт: "якщо щось комусь не подобається - є кнопка" ігнор", - натискаєте і нов-проблем!" :mrgreen:

... а то як діти, чесне слово! :mrgreen:

п. с.
...і справді, зараз банки тільки почали розчихлятись...... - а то вже так були познижували %%ставки, що простішше було закопати доляри під грушею! )))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:11

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.

... то нащо там то писати в пункті 8, що субсидії і пільги тю-тю?! :mrgreen:
.... от ще раз почитайте там 7-й(податок з податку :mrgreen: ) і особливо 8-й пункт!
А-Банк

Замість зайве флудити, краще б уважно читали, що там насправді написано.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:09

  klug написав:
  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.

... то нащо там то писати в пункті 8, що субсидії і пільги тю-тю?! :mrgreen:
.... от ще раз почитайте там 7-й(податок з податку :mrgreen: ) і особливо 8-й пункт!
А-Банк

Замість зайве флудити, краще б уважно читали, що там насправді написано.

...кеш-бек прирівнюють, як додатковий ДОХІД!
- давайте тоді і в магазинах на побут-техніку, якщо Вам зробили акційну знижку на 20% зачисляти ту знижку Вам у Дохід!
- чи взагалі, будь яку знижку - зачисляти у дохід!
.... кеш-бек, по суті - це та сама знижка у вигляді 2% і більше....

.... то ж давайте може кожну знижку рахувати, як дохід і той "дохід" по другому колу обкладати податками! :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27

  jay2004 написав:
  Долярчик написав:
.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні! :mrgreen:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


Сейчас бабки-свинорылы пошли ушлые - выводят кешбек летом, когда субсидии нету или она минимальная. Учитесь, студент. :mrgreen:

А самые ушлые бабки-кишмиш от соседок получают.))
Может, Кстати, Рева в Конкорде консультировался насчет КБ)
guntherhouse777
 
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