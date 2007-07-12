Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35
Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 09 жов, 2018 14:11
Замість зайве флудити, краще б уважно читали, що там насправді написано.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27
А самые ушлые бабки-кишмиш от соседок получают.))
Может, Кстати, Рева в Конкорде консультировался насчет КБ)
Додано: Вів 09 жов, 2018 15:38
Додано: Вів 09 жов, 2018 16:16
Бо патякати простіше, ніж думати. Знижка у магазині має принципово іншу фінансову сутність ніж кешбек.
Кешбек банк виплачує клієнту з власних коштів у якості заохочення за виконання певних умов, сьогодні він виплачує ці кошти за покупки у певній категорії, завтра може виплатити по хх грн тим, хто прийде у відділення рівно опівдні у піжамі і з чайником. Розмір покупки у категорії тут використовується лише як база для розрахунку суми заохочення. Очевидно, що отримання такого заохочення є додатковим доходом.
Коли ж магазин робить знижку, він нічого додатково не виплачує клієнту, він зменшує ціну товару за рахунок власної маржі, а отже і власного прибутку. Якби клієнт платив магазину повну суму, а магазин у якості знижки повертав би клієнту частину грошей, то це теж було б оподатковуваним доходом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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