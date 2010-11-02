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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1075107610771078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:35

Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:11

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, все придумують.
Субсидія розраховується від доходу за попередній місяць призначення субсидії.

... то нащо там то писати в пункті 8, що субсидії і пільги тю-тю?! :mrgreen:
.... от ще раз почитайте там 7-й(податок з податку :mrgreen: ) і особливо 8-й пункт!
А-Банк

Замість зайве флудити, краще б уважно читали, що там насправді написано.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:27

  jay2004 написав:
  Долярчик написав:
.... та що там, аж на ~0,6% "дурдом" дає більше за кредитні! :mrgreen:
- а якщо хтось користується субсидією, то йому, взагалі, не вигідно отих 500грн/міс. з кеш-беку, ніж субсидія в ~ 1000грн/міс! :mrgreen:


Сейчас бабки-свинорылы пошли ушлые - выводят кешбек летом, когда субсидии нету или она минимальная. Учитесь, студент. :mrgreen:

А самые ушлые бабки-кишмиш от соседок получают.))
Может, Кстати, Рева в Конкорде консультировался насчет КБ)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:38

  Долярчик написав:.... то ж давайте може кожну знижку рахувати, як дохід і той "дохід" по другому колу обкладати податками! :lol:


Если скидка персонально для вас то это как бы дополнительное благо получается со всеми вытекающими.
Что ж вы так не хотите бюджет и армию поддержать? :)
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:16

  Долярчик написав:Aps
..... зараз знижки на кожному кроці!(10-20-50% - для всіх :wink: ) то чому їх не рахують, як ДОХІД?

Бо патякати простіше, ніж думати. Знижка у магазині має принципово іншу фінансову сутність ніж кешбек.

Кешбек банк виплачує клієнту з власних коштів у якості заохочення за виконання певних умов, сьогодні він виплачує ці кошти за покупки у певній категорії, завтра може виплатити по хх грн тим, хто прийде у відділення рівно опівдні у піжамі і з чайником. Розмір покупки у категорії тут використовується лише як база для розрахунку суми заохочення. Очевидно, що отримання такого заохочення є додатковим доходом.

Коли ж магазин робить знижку, він нічого додатково не виплачує клієнту, він зменшує ціну товару за рахунок власної маржі, а отже і власного прибутку. Якби клієнт платив магазину повну суму, а магазин у якості знижки повертав би клієнту частину грошей, то це теж було б оподатковуваним доходом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 04:49

Re: А-Банк

  Вкладчик1234 написав:Лучше бы Рева продолжал молча набивать пузо. Т.к. он не различает кешбек и проценты по депозиту


+100500 , кешбек идет как доп благо и учитывается по ИНН
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 08:58

Re: А-Банк

А їхні кредитні умови по універсалці ідентичні приватівським умовам?
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:39

голийВкропиві

Так.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:56

  Долярчик написав:
  Aps написав:
  Долярчик написав:
.... точно маразм і дибілізм вищого гатунку, прирівнювати бабусю до "заможніх" людей! -


Так кроме вас никто и не приравнивает их тут. :)

... так от "Стрінгер" натякає, що правильно, щоб бабусі не дати субсидії!

Кеш бек - это доп. доход. Если бабуля получает 100-200 кешбека ежемесячно, то сумма субсидии может уменьшиться, но это не означает, что ее лишат. Если, конечно, она по 2-3К в месяц будет свинорылить, то могут и лишить...
ol_zy
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