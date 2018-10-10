це хіба вам інсайдер чи програміст із банку розкаже
не заповнював (коли вилазив за 150 додаючи періодично до тіла депо)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:45
Re: А-Банк
це хіба вам інсайдер чи програміст із банку розкаже
не заповнював (коли вилазив за 150 додаючи періодично до тіла депо)
+50грн !
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