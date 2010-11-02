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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1076107710781079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:45

Re: А-Банк

  голийВкропиві написав:то автоматично повідомляється фін-мон


це хіба вам інсайдер чи програміст із банку розкаже

  голийВкропиві написав:заповнюється певна анкета

не заповнював (коли вилазив за 150 додаючи періодично до тіла депо)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:12

Re: А-Банк

Если с февраля ничего не изменилось то депо в результате пополнений достигало 180 кГрн. потом снималось налом. При этом здесь ничего не заполнялось.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:14

  Flamingo написав:Если с февраля ничего не изменилось то депо в результате пополнений достигало 180 кГрн. потом снималось налом. При этом здесь ничего не заполнялось.

Напевно, все ж таки вони інформують фін-мон, що певний клієнт переступив 150К, але клієнту це не кажуть :mrgreen:
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:38

  голийВкропиві написав:
  Flamingo написав:Если с февраля ничего не изменилось то депо в результате пополнений достигало 180 кГрн. потом снималось налом. При этом здесь ничего не заполнялось.

Напевно, все ж таки вони інформують фін-мон, що певний клієнт переступив 150К, але клієнту це не кажуть :mrgreen:

О каком из фин.монов речь? Их ведь как минимум 2. Внутренний - через него по сути идут все операции для анализа и принятия решения, и внешний - которому сообщаются все "сомнительные" операции. Наличие накопленного депо в 180-200 кГрн. не является основанием для передачи "внешнему" фин.мону - если только платежи вы не получали платежи с назначением "оплата за поставленные оружие/наркотики/девочек". А то что все операции видит внутренний фин.мон не является чем-то необычным. И тем более им все равно "переступили" ли Вы чо-то или нет. Для них гораздо важнее как поступают деньги, насколько необычна для Вас такая операция, и насколько поступление тех или иных сум соответствует Вашему финансовому состоянию. Конечно если неработающему студенту "вдруг" прилетает на счет 200 кГрн. то такую операцию обязательно отмониторят, а если это счет состоятельного человека и пришел "перевод из другого банка пополнение собственного счета" - то такая сумма скорее всего вообще никакой финмон не возбудит
Flamingo
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