Додано: Чет 11 жов, 2018 16:38

голийВкропиві написав: Flamingo написав: Если с февраля ничего не изменилось то депо в результате пополнений достигало 180 кГрн. потом снималось налом. При этом здесь ничего не заполнялось. Если с февраля ничего не изменилось то депо в результате пополнений достигало 180 кГрн. потом снималось налом. При этом здесь ничего не заполнялось.

Напевно, все ж таки вони інформують фін-мон, що певний клієнт переступив 150К, але клієнту це не кажуть Напевно, все ж таки вони інформують фін-мон, що певний клієнт переступив 150К, але клієнту це не кажуть

О каком из фин.монов речь? Их ведь как минимум 2. Внутренний - через него по сути идут все операции для анализа и принятия решения, и внешний - которому сообщаются все "сомнительные" операции. Наличие накопленного депо в 180-200 кГрн. не является основанием для передачи "внешнему" фин.мону - если только платежи вы не получали платежи с назначением "оплата за поставленные оружие/наркотики/девочек". А то что все операции видит внутренний фин.мон не является чем-то необычным. И тем более им все равно "переступили" ли Вы чо-то или нет. Для них гораздо важнее как поступают деньги, насколько необычна для Вас такая операция, и насколько поступление тех или иных сум соответствует Вашему финансовому состоянию. Конечно если неработающему студенту "вдруг" прилетает на счет 200 кГрн. то такую операцию обязательно отмониторят, а если это счет состоятельного человека и пришел "перевод из другого банка пополнение собственного счета" - то такая сумма скорее всего вообще никакой финмон не возбудит