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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12
Vladibor написав:
подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%
дают 1% при автопролонгации и при открытии нового депо. Сумма значения не имеет
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Додано: Нед 21 жов, 2018 15:13
Vladibor написав:
подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%
А вот суммируются ли акционные % - хз. ( т.е. будет ли 17%
)
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