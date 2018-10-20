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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1077107810791080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12

  Vladibor написав:подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано

При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%

дают 1% при автопролонгации и при открытии нового депо. Сумма значения не имеет
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 15:13

  Vladibor написав:подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано

При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%

А вот суммируются ли акционные % - хз. ( т.е. будет ли 17% :?: )
THB
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:27

Re: А-Банк

  THB написав:А вот суммируются ли акционные % - хз. ( т.е. будет ли 17% )


Також теоретично цікавило дане питання, але пан стверджує:
  Goodman написав:Нажаль - н1 , сейчас, например суммирует БИС - 1 за нового , 0,5 за 200к , 0,5 за пенса. - итого 2%. Все остальные рисуют наибольшую из возможных.


Зараз є підстави очікувати ще деякого зростання %, от дехто стверджує, що ощад незабаром має вийти на 18 %, хоча можна мінімальний стовбець закопати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 16:55

Re: А-Банк

  Ой+ написав:ощад незабаром має вийти на 18 %, хоча можна мінімальний стовбець закопати.

У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 17:15

Re: А-Банк

  clientage написав:У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения


Жаль, абанк також з таким підходом. "Ідея" дозволяє багато, але % малуватий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05

  Ой+ написав:
  clientage написав:У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения


Жаль, абанк також з таким підходом. "Ідея" дозволяє багато, але % малуватий.

АБанк позволяет пополнять минимальный столб на любую сумму. Правда условия пополнения в любой момент могут измениться
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 18:55

Re: А-Банк

  novichok написав:АБанк позволяет пополнять минимальный столб на любую сумму. Правда условия пополнения в любой момент могут измениться


Власне насторожує:
Шаблон договору - "Стандарт строковий"
Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua.
Інша справа "ідея" - З поповненням (мінімум 10,00 UAH, максимум 9 999 999 999,00 UAH)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 19:01

З кредитами від банки більше 100% річних - 16,5% по депо це жлобство від братків. Ні?
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