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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 15:12
Vladibor написав:
подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%
дают 1% при автопролонгации и при открытии нового депо. Сумма значения не имеет
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novichok
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Додано: Нед 21 жов, 2018 15:13
Vladibor написав:
подскажите ,если депо больше 150к и автопролонгация на 1 год, дают 0.5 или 1% к 15.5?
а то что то непонятно у них на сайте написано
При оформленні вкладу “Стандарт” чи “Стандарт Строковий” на суму від 150 000 грн строком на 6 та 12 місяців діє надбавка + 0,5% річних.
и ниже
З 01.06.2018 акція #А-Бажаю! Депозити А-Банку: при оформленні вкладу "Стандарт строковий" строком 6 або 12 місяців у гривні +1%
А вот суммируются ли акционные % - хз. ( т.е. будет ли 17%
)
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THB
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:27
THB написав:
А вот суммируются ли акционные % - хз. ( т.е. будет ли 17% )
Також теоретично цікавило дане питання, але пан стверджує:
Goodman написав:
Нажаль - н1 , сейчас, например суммирует БИС - 1 за нового , 0,5 за 200к , 0,5 за пенса. - итого 2%. Все остальные рисуют наибольшую из возможных.
Зараз є підстави очікувати ще деякого зростання %, от дехто стверджує, що ощад незабаром має вийти на 18 %, хоча можна мінімальний стовбець закопати.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 21 жов, 2018 16:55
Ой+ написав:
ощад незабаром має вийти на 18 %, хоча можна мінімальний стовбець закопати.
У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 21 жов, 2018 17:15
clientage написав:
У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения
Жаль, абанк також з таким підходом. "Ідея" дозволяє багато, але % малуватий.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:05
Ой+ написав: clientage написав:
У ощАда щас нема столбов, там пополнение в мес. -- не более суммы первичного размещения
Жаль, абанк також з таким підходом. "Ідея" дозволяє багато, але % малуватий.
АБанк позволяет пополнять минимальный столб на любую сумму. Правда условия пополнения в любой момент могут измениться
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novichok
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Додано: Нед 21 жов, 2018 18:55
novichok написав:
АБанк позволяет пополнять минимальный столб на любую сумму. Правда условия пополнения в любой момент могут измениться
Власне насторожує:
Шаблон договору - "Стандарт строковий"
Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua.
Інша справа "ідея" - З поповненням (мінімум 10,00 UAH, максимум 9 999 999 999,00 UAH)
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:01
З кредитами від банки більше 100% річних - 16,5% по депо це жлобство від братків. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 21 жов, 2018 19:28
Ой+ написав: novichok написав:
АБанк позволяет пополнять минимальный столб на любую сумму. Правда условия пополнения в любой момент могут измениться
Власне насторожує:
Шаблон договору - "Стандарт строковий"
Загальна сума поповнення протягом кожного календарного місяця не повинна перевищувати суму, встановлену Банком. Максимальну суму поповнення протягом календарного місяця Ви можете дізнатися у відділенні або на сайті Банку a-bank.com.ua.
Інша справа "ідея" - З поповненням (мінімум 10,00 UAH, максимум 9 999 999 999,00 UAH)
Где-то с февраля ограничение на пополнение сняли. Пока так.
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THB
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Додано: Нед 21 жов, 2018 20:43
Квесторе_поверніться написав:
З кредитами від банки більше 100% річних - 16,5% по депо це жлобство від братків. Ні?
Кляті бариги!
Працювати не хочуть і ублажати клієнта. Не хочуть пАляну накрити і пригостити смачно. Закликаю всіх забирати свої золоті монетки від знахабнілих банкстерів і тікати в кріптопростір. Робити там по 10000% щоденно і реготати над голодним банкстером - баригою!
Досить годувати знахабнілих банкстерів і прожорливого кроля!
Ми їм покажемо кузькіну мать!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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