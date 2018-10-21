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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26

Re: А-Банк

  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:36

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)

Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:39

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)

Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі! :P


та вже показували
вже змучилвся революції рахувати і що змінилсь?

для загального розуміння - https://www.unian.net/politics/10306653 ... video.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:44

  greenozon написав:і що змінилсь?


Головне - процес, двіж, а не результат... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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2

 
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