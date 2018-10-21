часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26
Re: А-Банк
часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:36
Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:39
та вже показували
вже змучилвся революції рахувати і що змінилсь?
для загального розуміння -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:44
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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