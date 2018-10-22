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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1078107910801081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26

Re: А-Банк

  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 21:36

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)

Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:39

  Козак-характерник написав:
  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Ми їм покажемо кузькіну мать!


часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм :)

Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі! :P


та вже показували
вже змучилвся революції рахувати і що змінилсь?

для загального розуміння - https://www.unian.net/politics/10306653 ... video.html
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:44

  greenozon написав:і що змінилсь?


Головне - процес, двіж, а не результат... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:27

  Долярчик написав:....от мені сьогодні теж сказали у відділенні, що потрібно покласти 25К на 6 або 12міс. і тоді зроблять мені БЕЗКОШТОВНО картку з фото де буде Кеш-бек!


Заканчивалось депо. Предварительно в пятницу прозвонил на горячую линию и уточнил условия для получения кредитки с кешбеком - получил аналогичный ответ: депо от 25т на 6 или 12 мес. СПЕЦИАЛЬНО! уточнил: не будет ли проблем с пластиком в отделениях. Ответ: пластик в наличии.
Ок. Открываю в пятницу депо.
Живу и работаю не в Киеве. Вчера специально пораньше отпросился с работы и приехал в отделение на Выдубичах. ПЕРВЫЙ! вопрос от менеджера - для кешбека нужен депозит. Отвечаю есть такой. Взяла мою карту для идентификации, уточнила что-то в компе - и объявляет - выдача кр.карт с фото временно приостановлена! :shock:
Давайте говорю любую - нет, кешбек только на карту с фото!
А зачем уточняла про депозит?...
На горячей линии подтвердили данную информацию.
Вот такой развод со стороны А-Банка. Как минимум - не солидно.
Делайте выводы...
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08

Мне не так давно отказались выпустить просто именную карту, валютную, без кешбэка, за деньги. Ссылались на технические сложности. Так что там, видимо, какие-то проблемы с печатью пластика, а не с кешбэком.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17

  M-Audio написав:Мне не так давно отказались выпустить просто именную карту, валютную, без кешбэка, за деньги. Ссылались на технические сложности. Так что там, видимо, какие-то проблемы с печатью пластика, а не с кешбэком.

Мне далеко ехать в отделение, поэтому я уточнял на горячей линии за пластик. За день до приезда. И был заверен, что необходим только депо. Который я и открыл, надеясь на получение кешбека.
Менеджер в отделении узнав про мое желание получить карту, не сообщила о проблеме с пластиком, а сразу начала рассказывать про размещение депо. И только узнав!, что он у меня открыт, сообщил о проблемах с пластиком.
arkavs
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:38

Re: А-Банк

Там собі не видумуйте, що 0,5% і 1% разом сумуються :lol:
У відділенні це чітко роз'яснили 8)
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 10:41

  голийВкропиві написав:Там собі не видумуйте, що 0,5% і 1% разом сумуються :lol:
У відділенні це чітко роз'яснили 8)

Це Ви про що?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 11:06

  Квесторе_поверніться написав:
  голийВкропиві написав:Там собі не видумуйте, що 0,5% і 1% разом сумуються :lol:
У відділенні це чітко роз'яснили 8)

Це Ви про що?

Про акційний 1% і про 0,5%, якщо велика сума депо 8)
Вони не сумуються 8)
голийВкропиві
 
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