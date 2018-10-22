часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:26
Re: А-Банк
часи СеРеСеРе закінчились КХ, зараз дикий капіталізм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 жов, 2018 21:36
Але показати кузькіну мать ми зможемо і при соціялізьмі, і капіталізьмі, і анархізьмі, і будь якому ізьмі!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:39
та вже показували
вже змучилвся революції рахувати і що змінилсь?
для загального розуміння -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 21 жов, 2018 22:44
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:27
Заканчивалось депо. Предварительно в пятницу прозвонил на горячую линию и уточнил условия для получения кредитки с кешбеком - получил аналогичный ответ: депо от 25т на 6 или 12 мес. СПЕЦИАЛЬНО! уточнил: не будет ли проблем с пластиком в отделениях. Ответ: пластик в наличии.
Ок. Открываю в пятницу депо.
Живу и работаю не в Киеве. Вчера специально пораньше отпросился с работы и приехал в отделение на Выдубичах. ПЕРВЫЙ! вопрос от менеджера - для кешбека нужен депозит. Отвечаю есть такой. Взяла мою карту для идентификации, уточнила что-то в компе - и объявляет - выдача кр.карт с фото временно приостановлена!
Давайте говорю любую - нет, кешбек только на карту с фото!
А зачем уточняла про депозит?...
На горячей линии подтвердили данную информацию.
Вот такой развод со стороны А-Банка. Как минимум - не солидно.
Делайте выводы...
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:08
Мне не так давно отказались выпустить просто именную карту, валютную, без кешбэка, за деньги. Ссылались на технические сложности. Так что там, видимо, какие-то проблемы с печатью пластика, а не с кешбэком.
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:17
Мне далеко ехать в отделение, поэтому я уточнял на горячей линии за пластик. За день до приезда. И был заверен, что необходим только депо. Который я и открыл, надеясь на получение кешбека.
Менеджер в отделении узнав про мое желание получить карту, не сообщила о проблеме с пластиком, а сразу начала рассказывать про размещение депо. И только узнав!, что он у меня открыт, сообщил о проблемах с пластиком.
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:38
Re: А-Банк
Там собі не видумуйте, що 0,5% і 1% разом сумуються
У відділенні це чітко роз'яснили
Додано: Вів 23 жов, 2018 10:41
Це Ви про що?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 23 жов, 2018 11:06
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