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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1079108010811082

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 16:12

Клиенты (ЕЖИКИ) и А-банк

"ЁЖИКИ ПЛАКАЛИ и КОЛОЛИСЬ, но ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС".
shu-m
 
Повідомлень: 620
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:15

shu-m
Тримайте нас у курсі.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:51

klug
Це не тролізм. Це насмішка над собою , легке піддьоргування. Прочитив пости arkavs і M-Audio і зразу прийшло на пам,ять кидалово банка з поповненням (два рази) . Банк крутить клієнтом , як йому вигідно . Сам наступав на ці граблі. І сам ПОКИ ще тут. От такі в них "технічні складності" :mrgreen: :mrgreen:
shu-m
 
Повідомлень: 620
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 70 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 17:55

  shu-m написав:"ЁЖИКИ ПЛАКАЛИ и КОЛОЛИСЬ, но ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС".

Оце гарно підходить Альфа-банку, бо там на кожній сторінці є незадоволення, але люди, все одно продовжують користуватись їхніми обманками і викружувати копійчаний КБ :mrgreen:
голийВкропиві
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:01

  shu-m написав:klug
Це не тролізм. Це насмішка над собою , легке піддьоргування. Прочитив пости arkavs і M-Audio і зразу прийшло на пам,ять кидалово банка з поповненням (два рази) . Банк крутить клієнтом , як йому вигідно . Сам наступав на ці граблі. І сам ПОКИ ще тут. От такі в них "технічні складності" :mrgreen: :mrgreen:

Вообще-то банки не только для депозитов нужны. Прокол в одном, или даже в нескольких направлениях не означает, что банк не потребуется для чего-то ещё. А есть, как-бы, не просит, так какой смысл бить горшки по любому поводу?
M-Audio
 
Повідомлень: 1340
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:28

  M-Audio написав:
  shu-m написав:klug
Це не тролізм. Це насмішка над собою , легке піддьоргування. Прочитив пости arkavs і M-Audio і зразу прийшло на пам,ять кидалово банка з поповненням (два рази) . Банк крутить клієнтом , як йому вигідно . Сам наступав на ці граблі. І сам ПОКИ ще тут. От такі в них "технічні складності" :mrgreen: :mrgreen:

Вообще-то банки не только для депозитов нужны. Прокол в одном, или даже в нескольких направлениях не означает, что банк не потребуется для чего-то ещё. А есть, как-бы, не просит, так какой смысл бить горшки по любому поводу?


Да нет. Горшки бить или не бить ( вот в чем вопрос :D ) дело сугубо личное. Я про грабли ...
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 18:47

Re: А-Банк

Кеш-бек за кордоном не нараховують. Два місяці розглядали питання
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wolt450
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