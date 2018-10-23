|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 жов, 2018 16:12
Клиенты (ЕЖИКИ) и А-банк
"ЁЖИКИ ПЛАКАЛИ и КОЛОЛИСЬ, но ПРОДОЛЖАЛИ ЕСТЬ КАКТУС".
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:51
klug
Це не тролізм. Це насмішка над собою , легке піддьоргування. Прочитив пости arkavs і M-Audio і зразу прийшло на пам,ять кидалово банка з поповненням (два рази) . Банк крутить клієнтом , як йому вигідно . Сам наступав на ці граблі. І сам ПОКИ ще тут. От такі в них "технічні складності"
Додано: Сер 24 жов, 2018 17:55
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:01
Вообще-то банки не только для депозитов нужны. Прокол в одном, или даже в нескольких направлениях не означает, что банк не потребуется для чего-то ещё. А есть, как-бы, не просит, так какой смысл бить горшки по любому поводу?
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:28
Да нет. Горшки бить или не бить ( вот в чем вопрос ) дело сугубо личное. Я про грабли ...
Додано: Сер 24 жов, 2018 18:47
Re: А-Банк
Кеш-бек за кордоном не нараховують. Два місяці розглядали питання
промокод від Мінфіна UF9U733
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234, тарасов і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|