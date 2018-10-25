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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:46
Andey написав:
Если открывать онлайн через abank24 добавят ли еще что-то к этой ставке?
ні
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:27
greenozon написав:
Спілкувався із менеджером
дізнався пару цікавих фактів про картку із КБ
- Кешбек виплачують за усі гроші (як свої так і кредитні)
- 2 категорії товарів і послуг на місяць на вибір (через мобільний додаток А24)
- щоб отримати картку (Уні Голд, чіп + пейпас) треба відкрити депо (від 25К) через відділення на термін 6 чи 12 місяців
- картка іменна із фото - тому виготовлення займає певний час (видача не миттєва)
Скоро будет уже месяц, как эти карты не могут или не хотят изготовлять.
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