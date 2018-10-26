RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1080108110821083

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 15:46

Re: А-Банк

  Andey написав:Если открывать онлайн через abank24 добавят ли еще что-то к этой ставке?

ні
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25892
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 19:27

  greenozon написав:Спілкувався із менеджером
дізнався пару цікавих фактів про картку із КБ
:idea:

- Кешбек виплачують за усі гроші (як свої так і кредитні)
- 2 категорії товарів і послуг на місяць на вибір (через мобільний додаток А24)
- щоб отримати картку (Уні Голд, чіп + пейпас) треба відкрити депо (від 25К) через відділення на термін 6 чи 12 місяців
- картка іменна із фото - тому виготовлення займає певний час (видача не миттєва)

Скоро будет уже месяц, как эти карты не могут или не хотят изготовлять.
Trainer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 127
З нами з: 16.09.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 05:21

Re: А-Банк

В додатку АБанк24 тепер доступні зміна та назначення ПІН коду, Інтернет ліміту, додана інформація про пільговий період та необхідну суму до погашення, а номер картки при переказі можна відсканувати.
Zochan
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:04

Проблема с антивирусом?

Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).

Зображення
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 16.10.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:35

Re: А-Банк

octopus написав:Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).

Зображення
Якщо оплата на оф.сайті Київстара, то це немає відношення до А-Банку.
Zochan
 
Повідомлень: 155
З нами з: 22.10.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 14:57

  octopus написав:Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).

Зображення

у аваста параноя
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 371
З нами з: 22.01.18
Подякував: 267 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:01

  Zochan написав:Якщо оплата на оф.сайті Київстара, то це немає відношення до А-Банку.
А (блокируемый Авастом) сайт acs-visa.a-bank.com.ua имеет отношение к А-банку?
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 16.10.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:02

  Грйс-мэн написав:у аваста параноя
Вполне допускаю как вариант...
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3527
З нами з: 16.10.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:04

  octopus написав:
  Zochan написав:Якщо оплата на оф.сайті Київстара, то це немає відношення до А-Банку.
А (блокируемый Авастом) сайт acs-visa.a-bank.com.ua имеет отношение к А-банку?

Конечно имеет. Это генератор паролей 3Д
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 371
З нами з: 22.01.18
Подякував: 267 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1080108110821083
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google Feedfetcher, la9, MASolomko, Surz, wolt450, Квесторе_поверніться і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1545, 1546, 1547
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15466 2206218
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 14:45
Ой+
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3214, 3215, 3216
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32150 3994121
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 11:22
Boundless
ВТБ Банк 1 ... 1328, 1329, 1330
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13299 2578156
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 11:17
Sanio

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4900)
27.10.2018 16:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.