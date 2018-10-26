Andey написав:Если открывать онлайн через abank24 добавят ли еще что-то к этой ставке?
ні
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
greenozon написав:Спілкувався із менеджером дізнався пару цікавих фактів про картку із КБ
- Кешбек виплачують за усі гроші (як свої так і кредитні) - 2 категорії товарів і послуг на місяць на вибір (через мобільний додаток А24) - щоб отримати картку (Уні Голд, чіп + пейпас) треба відкрити депо (від 25К) через відділення на термін 6 чи 12 місяців - картка іменна із фото - тому виготовлення займає певний час (видача не миттєва)
Скоро будет уже месяц, как эти карты не могут или не хотят изготовлять.
octopus написав:Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).
Якщо оплата на оф.сайті Київстара, то це немає відношення до А-Банку.
octopus написав:Второй раз не могу произвести оплату в Интернете. Проблема с А-банком или черезчур бдительным антивирусом (у меня Аваст)? Если что, сайт оплаты проверенный - Официальный Киевстара (пополнение мобилы).