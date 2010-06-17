На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14
На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30
Дополню: на следующий день после окончания депозита, не ранее 8-30 утра..
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