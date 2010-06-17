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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 152
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
27
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14

  Алексей77 написав:Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню

На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30

  arkavs написав:
  Алексей77 написав:Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню

На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!


Дополню: на следующий день после окончания депозита, не ранее 8-30 утра..
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jay2004
 
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