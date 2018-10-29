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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14
Алексей77 написав:
Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню
На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
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arkavs
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30
arkavs написав: Алексей77 написав:
Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню
На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
Дополню: на следующий день после окончания депозита, не ранее 8-30 утра..
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:25
Ребята подскажите пожалуйста !
Как без комиссий пополнить и снять деньги через приватовский терминал?
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tankist79
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:42
tankist79 написав:
Ребята подскажите пожалуйста !
Как без комиссий пополнить и снять деньги через приватовский терминал?
С Универсалки - пополняешь, с КДВ - снимаешь (без комиссий). Всё стандартно.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:25
Забыл написать)))
Карту а-банка)))
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tankist79
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Вів 30 жов, 2018 06:00
Sanio
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