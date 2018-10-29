На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14
На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30
Дополню: на следующий день после окончания депозита, не ранее 8-30 утра..
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:25
Re: А-Банк
Ребята подскажите пожалуйста !
Как без комиссий пополнить и снять деньги через приватовский терминал?
Додано: Вів 30 жов, 2018 10:42
С Универсалки - пополняешь, с КДВ - снимаешь (без комиссий). Всё стандартно.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:25
Re: А-Банк
Забыл написать)))
Карту а-банка)))
Додано: Вів 30 жов, 2018 12:46
допоки в АБанки є договір на зелені ТСО бегемота - все буде як і було рік, два і більше тому.
головне мати повний набір в рукаві
(КДВ + Уні)
і так - в ТСО працюємо із фізичним пластиком, інакше коміс (поповнення)
+50грн !
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