RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1081108210831084

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:14

  Алексей77 написав:Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню

На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 298
З нами з: 11.06.15
Подякував: 481 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:30

  arkavs написав:
  Алексей77 написав:Господа
Как грамотно расторгнуть онлайновый депозит, чтобы деньги зашли на Карту для выплат, как можно быстрее? Помнится, что то было про нажать на кнопку расторгнуть в день окончания или на следующий день. Не помню

На следующий день после окончания депозита нажать кнопку расторгнуть.
Заранее кнопку "не продлевать" - не нажимать!


Дополню: на следующий день после окончания депозита, не ранее 8-30 утра..
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:25

Re: А-Банк

Ребята подскажите пожалуйста !
Как без комиссий пополнить и снять деньги через приватовский терминал?
tankist79
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.02.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 10:42

  tankist79 написав:Ребята подскажите пожалуйста !
Как без комиссий пополнить и снять деньги через приватовский терминал?


С Универсалки - пополняешь, с КДВ - снимаешь (без комиссий). Всё стандартно.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1422
З нами з: 19.02.09
Подякував: 41 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 11:25

Re: А-Банк

Забыл написать)))
Карту а-банка)))
tankist79
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.02.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:46

  tankist79 написав:Забыл написать)))
Карту а-банка)))


допоки в АБанки є договір на зелені ТСО бегемота - все буде як і було рік, два і більше тому.
головне мати повний набір в рукаві :)
(КДВ + Уні)
і так - в ТСО працюємо із фізичним пластиком, інакше коміс (поповнення)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3260
З нами з: 01.06.14
Подякував: 174 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:16

а по уни акцента ещё что-нить платят за свои или уже нет и какой %?
Не нашёл чёт в тарифах... :roll:
Карамболь
 
Повідомлень: 434
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:36

  Карамболь написав:а по уни акцента ещё что-нить платят за свои или уже нет и какой %?
Не нашёл чёт в тарифах... :roll:

Если мне не изменяет память то в прошлом месяце отменили. Было объявление
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 937
З нами з: 20.03.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 21:45

Flamingo да вы правы, горячка ответила, что "Депозитное свойство по картам А-Банка, временно отключено. Все клиенты будут дополнительно проинформированы о его возобновлении".(с)
Карамболь
 
Повідомлень: 434
З нами з: 12.12.12
Подякував: 6 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1081108210831084
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: finuser148 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 6319, 6320, 6321
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
63200 7903931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 22:51
clk
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3228, 3229, 3230
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32294 4003741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 21:27
octopus
Банк Восток 1 ... 94, 95, 96
Anonymous » Сер 16 бер, 2005 17:35
954 224359
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 16:56
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9791)
31.10.2018 23:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.