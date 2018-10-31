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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25

Re: А-Банк

Есть
consul
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Повідомлень: 358
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30

consul

список такой как в прошлом месяце?
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлень: 228
З нами з: 22.12.16
Подякував: 36 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:23

Re: А-Банк

Похоже, что да. Категорий много - всех не упомнишь.
consul
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Повідомлень: 358
З нами з: 11.03.13
Подякував: 2122 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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  #<1 ... 1082108310841085
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