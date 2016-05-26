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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1082108310841085

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25

Re: А-Банк

Есть
consul
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30

consul

список такой как в прошлом месяце?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:23

Re: А-Банк

Похоже, что да. Категорий много - всех не упомнишь.
consul
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00

Re: А-Банк

Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:18

  t-step написав:Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?

однозначно ні
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:31

як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:50

  greenozon написав:як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку

Ну если Ваш вопрос по покупкам в и-нет магазинах, то предположу, что в инвалюте украинские магазинах расчеты точно не проводят, а иностранные - не продают за гривну (если токо через DCC - но там все равно в итоге все равно вылезет валюта).
Ну а если же вопрос по обычным магазинам, то там четко терминалы имеют географическую привязку. Посмотрите в любой выписке.
Flamingo
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