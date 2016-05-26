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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25
Re: А-Банк
Есть
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30
consul
список такой как в прошлом месяце?
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
Додано: Чет 01 лис, 2018 07:23
Re: А-Банк
Похоже, что да. Категорий много - всех не упомнишь.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00
Re: А-Банк
Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:18
однозначно ні
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:31
як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку
+50грн !
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:50
Ну если Ваш вопрос по покупкам в и-нет магазинах, то предположу, что в инвалюте украинские магазинах расчеты точно не проводят, а иностранные - не продают за гривну (если токо через DCC - но там все равно в итоге все равно вылезет валюта).
Ну а если же вопрос по обычным магазинам, то там четко терминалы имеют географическую привязку. Посмотрите в любой выписке.
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