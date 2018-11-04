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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25

Re: А-Банк

Есть
consul
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30

consul

список такой как в прошлом месяце?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:23

Re: А-Банк

Похоже, что да. Категорий много - всех не упомнишь.
consul
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00

Re: А-Банк

Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:18

  t-step написав:Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?

однозначно ні
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:31

як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:50

  greenozon написав:як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку

Ну если Ваш вопрос по покупкам в и-нет магазинах, то предположу, что в инвалюте украинские магазинах расчеты точно не проводят, а иностранные - не продают за гривну (если токо через DCC - но там все равно в итоге все равно вылезет валюта).
Ну а если же вопрос по обычным магазинам, то там четко терминалы имеют географическую привязку. Посмотрите в любой выписке.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 21:52

господа, а что за нах при оплате картой а-банки ...
решил оплатить визой ... вылезло окошко для ввода 3д ...
дальше аваст не пропускает пишет там фишинг ...

с мастера идет нормально - с визы не идет ...

Зображення
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:20

Уже писали об этом. Какие могут быть варианты, кроме паранои аваста?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:36

  IMPRINTER написав:господа, а что за нах при оплате картой а-банки ...
Поскольку у меня тоже Виза, то присобачился отключать непосредственно перед этим Аваст и сразу снова включать его после прихода СМС.

Уже писал об этом раньше.
Востаннє редагувалось octopus в Нед 04 лис, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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