Додано: Нед 04 лис, 2018 22:20

Уже писали об этом. Какие могут быть варианты, кроме паранои аваста?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин