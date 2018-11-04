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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:25
Re: А-Банк
Есть
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:30
consul
список такой как в прошлом месяце?
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Додано: Чет 01 лис, 2018 07:23
Re: А-Банк
Похоже, что да. Категорий много - всех не упомнишь.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:00
Re: А-Банк
Товариство,а оплати ПейПасною кредиткою закордоном/на закордонних сайтах КешБечаться чи ні?
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:18
однозначно ні
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:31
як цікаво банк розрізняє географію покупок через цю картку
+50грн !
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 23:50
Ну если Ваш вопрос по покупкам в и-нет магазинах, то предположу, что в инвалюте украинские магазинах расчеты точно не проводят, а иностранные - не продают за гривну (если токо через DCC - но там все равно в итоге все равно вылезет валюта).
Ну а если же вопрос по обычным магазинам, то там четко терминалы имеют географическую привязку. Посмотрите в любой выписке.
Додано: Нед 04 лис, 2018 21:52
господа, а что за нах при оплате картой а-банки ...
решил оплатить визой ... вылезло окошко для ввода 3д ...
дальше аваст не пропускает пишет там фишинг ...
с мастера идет нормально - с визы не идет ...
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Додано: Нед 04 лис, 2018 22:20
Уже писали об этом. Какие могут быть варианты, кроме паранои аваста?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 04 лис, 2018 22:36
Поскольку у меня тоже Виза, то присобачился отключать непосредственно перед этим Аваст и сразу снова включать его после прихода СМС.
Уже писал об этом раньше.
Востаннє редагувалось octopus в Нед 04 лис, 2018 22:38, всього редагувалось 1 раз.
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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