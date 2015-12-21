IMPRINTER написав:господа, а что за нах при оплате картой а-банки ...
Поскольку у меня тоже Виза, то присобачился отключать непосредственно перед этим Аваст и сразу снова включать его после прихода СМС.
я эту ветку не мониторю, поэтому щас сам нарвался ... ну у меня к одному счету и виза и мастер ... просто первую схватил визу ... и опуел немного ... попробовал мастер - нормально ... бред какой то ... это именно аваст так реагирует? другие антивирусники нормально?
странный этот аваст .. на порнолаб тоже не пускает
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maxprofit написав:Не хочуть відповідати колеги... Ну, а хоч випускає абанка по р2р без комісії ?
По вчерашнему вопросу - понимаете - вот Вы сразу отсекли Тасю и Моню - и ждете ответ. А они довольно сильные игроки на р2р - я к примеру редко сейчас прибегаю к услугам других служб (ибо некоторые из них платные), Конкретизируйте кого имеете в виду... По сегодняшнему - выпускает без комиса. Главное чтобы лимит стоял.
Мабуть хочуть троха банку качнути http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо. Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні. Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/ в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються. Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.
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что-то ломбАрд названивает постоянно, каждую неделю - предлагают оформить депозит. Уже тыщу раз им говорю 20% (или можно 3-5 процента по а-вкладу) и по рукам . Нет же, продолжают названивать со своими 16.5 вроде процентами, поднадоедать уже начинают .