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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1083108410851086

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 153
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
24
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Нед 04 лис, 2018 22:37

  octopus написав:
  IMPRINTER написав:господа, а что за нах при оплате картой а-банки ...
Поскольку у меня тоже Виза, то присобачился отключать непосредственно перед этим Аваст и сразу снова включать его после прихода СМС.


я эту ветку не мониторю, поэтому щас сам нарвался ...
ну у меня к одному счету и виза и мастер ...
просто первую схватил визу ... и опуел немного ... попробовал мастер - нормально ...
бред какой то ...
это именно аваст так реагирует? другие антивирусники нормально?

странный этот аваст .. на порнолаб тоже не пускает

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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:24

Re: А-Банк

  IMPRINTER написав:странный этот аваст .. на порнолаб тоже не пускает


АВ заробляють як уміють :)
головне поблочити, а потім буде робота
можна ще вірус написати і потім із ним героїчно боротись
всі Пєтю пам'ятають? :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 лис, 2018 18:49

Re: А-Банк+p2p

Колеги, уні тут якось поповнюється р2р без комісій ? Через Моню,Тасю - ясно, що можна. А ще як ?
Дякую.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:42

Re: А-Банк

Не хочуть відповідати колеги... Ну, а хоч випускає абанка по р2р без комісії ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:04

  maxprofit написав:Не хочуть відповідати колеги... Ну, а хоч випускає абанка по р2р без комісії ?

На ПУМБ часто перевожу с универсальной А-банка через ПУМБ онлайн. Комиссии нет.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:07

  maxprofit написав:Не хочуть відповідати колеги... Ну, а хоч випускає абанка по р2р без комісії ?

По вчерашнему вопросу - понимаете - вот Вы сразу отсекли Тасю и Моню - и ждете ответ. А они довольно сильные игроки на р2р - я к примеру редко сейчас прибегаю к услугам других служб (ибо некоторые из них платные), Конкретизируйте кого имеете в виду...
По сегодняшнему - выпускает без комиса. Главное чтобы лимит стоял.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:41

Що би це значило?

Мабуть хочуть троха банку качнути
http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi
Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо.
Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні.
Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/
в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються.
Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:59

Re: А-Банк

что-то ломбАрд названивает постоянно, каждую неделю - предлагают оформить депозит. Уже тыщу раз им говорю 20% (или можно 3-5 процента по а-вкладу) и по рукам :lol:. Нет же, продолжают названивать со своими 16.5 вроде процентами, поднадоедать уже начинают :twisted: .
Alex2007
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