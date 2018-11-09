Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо. Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні. Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/ в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються. Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.
і де ви такі помойки знаходите...
там що не речення то перл!
наприклад
"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."
хто говоріт? на якому ринку? класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі і навіть уставний фонд?
будет заявлено - ким? ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!