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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:36

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути
http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi
Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо.
Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні.
Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/
в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються.
Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.



і де ви такі помойки знаходите...

там що не речення то перл!

наприклад

"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."


хто говоріт?
на якому ринку?
класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі
і навіть уставний фонд? :)

будет заявлено - ким?
ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!

стидно таке постити!
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