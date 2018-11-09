Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо. Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні. Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/ в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються. Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.
і де ви такі помойки знаходите...
там що не речення то перл!
наприклад
"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."
хто говоріт? на якому ринку? класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі і навіть уставний фонд?
будет заявлено - ким? ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!
Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо. Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні. Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/ в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються. Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.
і де ви такі помойки знаходите...
там що не речення то перл!
наприклад
"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."
хто говоріт? на якому ринку? класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі і навіть уставний фонд?
будет заявлено - ким? ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!
стидно таке постити!
Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.
P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту бл..шанку и топить нечего...
jerua написав: Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.
P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту б*** и топить нечего...
Не знаю кто там верил, умные люди оттуда свалили, как только Гонтарева начала чистить БСУ. В нынешнем ВТБ в сто раз больше шансов, что выгребут и юрики, и те кто за межами фонду. А по Суркисам, простой пример. Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. Естественно была послана лесом, но согласитесь, помойки обычно пылесосят, а не раздают направо и налево.
jerua написав: Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.
P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту б*** и топить нечего...
Не знаю кто там верил, умные люди оттуда свалили, как только Гонтарева начала чистить БСУ. В нынешнем ВТБ в сто раз больше шансов, что выгребут и юрики, и те кто за межами фонду. А по Суркисам, простой пример. Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. Естественно была послана лесом, но согласитесь, помойки обычно пылесосят, а не раздают направо и налево.
Мало ли , кто вам там звонил... это ни о чем не говорит. Придет очередная пятница и вы увидите новость, что банчик накрылся и все. Не утешайте себя.
jerua написав:Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. .
В месяц?
Пока был под крылом Привата, старался быть банком, после разрыва окончательно превратился в ломбард. По депо копейки, по кредитам ломбардовские ставки. Пофиг. Я в этой богадельне уже год ничего не держу.
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.