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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1084108510861087

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:36

  Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути
http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi
Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо.
Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні.
Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/
в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються.
Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.



і де ви такі помойки знаходите...

там що не речення то перл!

наприклад

"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."


хто говоріт?
на якому ринку?
класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі
і навіть уставний фонд? :)

будет заявлено - ким?
ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!

стидно таке постити!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:11

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Мабуть хочуть троха банку качнути
http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... svoi-dengi
Автори не знають (а може знають) що Суркіси в А банці своїх грошенят не тримають - хіба невелику дещицю. Тому і забирати нема шо.
Банка заточена на високомаржинальне кредитування, для цього тримає більше 200 відділень в Україні.
Судячи з https://minfin.com.ua/company/a-bank/rating/
в банці віддтік депо імяреків, але проблеми не проглядаються.
Так що браткам слід на пару % депоставки вверх і народ піднесе.



і де ви такі помойки знаходите...

там що не речення то перл!

наприклад

"На рынке говорят о том, что Суркисы уже вынули из банка все деньги, и о банкротстве будет заявлено в канун Нового года. Правдивость этой информации (на правах анонимности) уже подтвердили в Фонде гарантирования вкладов."


хто говоріт?
на якому ринку?
класти і забирати депо це таємниця, звідки хтось дізнався що Суркіси (хто саме, їх аж 4 в уставнику!) винулі все (?) деньгі
і навіть уставний фонд? :)

будет заявлено - ким?
ага, сам ФГВФО комусь нашептав цю мега новину!

стидно таке постити!


Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.

P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту бл..шанку и топить нечего...
jerua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:17

  jerua написав:
Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.

P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту б*** и топить нечего...


Не знаю кто там верил, умные люди оттуда свалили, как только Гонтарева начала чистить БСУ. В нынешнем ВТБ в сто раз больше шансов, что выгребут и юрики, и те кто за межами фонду.
А по Суркисам, простой пример. Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. Естественно была послана лесом, но согласитесь, помойки обычно пылесосят, а не раздают направо и налево.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:21

  Фантом написав:
  jerua написав:
Я как бывалый вкладчик многих укр. помойных банок скажу так: если пошла странная инфа, то надо забирать бабло из этой шарашки, т.к. ничего позитивного уже не будет. Вполне вероятно, что до НГ введут ВА.

P.S. никто не верил , что потопят Platinum bank, а эту б*** и топить нечего...


Не знаю кто там верил, умные люди оттуда свалили, как только Гонтарева начала чистить БСУ. В нынешнем ВТБ в сто раз больше шансов, что выгребут и юрики, и те кто за межами фонду.
А по Суркисам, простой пример. Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. Естественно была послана лесом, но согласитесь, помойки обычно пылесосят, а не раздают направо и налево.



Мало ли , кто вам там звонил... это ни о чем не говорит. Придет очередная пятница и вы увидите новость, что банчик накрылся и все. Не утешайте себя.
jerua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:40

  Фантом написав:
  jerua написав:Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. .

В месяц? :shock:
pfauter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 20:42

Re: А-Банк

...д*** закинул фэйк...,а народ повелся...????
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:48

  pfauter написав:
  Фантом написав:
  jerua написав:Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. .

В месяц? :shock:

Ага. Мне тоже предлагали.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:15

  pfauter написав:
  Фантом написав:
  jerua написав:Сегодня звонила девочка из А-банка, приходите берите кредит 100000 под 4,5%. .

В месяц? :shock:


Пока был под крылом Привата, старался быть банком, после разрыва окончательно превратился в ломбард. По депо копейки, по кредитам ломбардовские ставки.
Пофиг. Я в этой богадельне уже год ничего не держу.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 22:20

да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 01:36

  Клиент_ написав:да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.


не бывает дыма без огня.
jerua
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