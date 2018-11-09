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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:30
jerua написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
не бывает дыма без огня.
социальные сети это дно,а не маркер. Про ВТБ много написали кроме дубинного журналиста заранее ?
никому не верю
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