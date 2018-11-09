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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1085108610871088

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 06:30

  jerua написав:
  Клиент_ написав:да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.


не бывает дыма без огня.
социальные сети это дно,а не маркер. Про ВТБ много написали кроме дубинного журналиста заранее ?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11105
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