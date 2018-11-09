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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:30
jerua написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
не бывает дыма без огня.
социальные сети это дно,а не маркер. Про ВТБ много написали кроме дубинного журналиста заранее ?
никому не верю
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:49
А банка ризикова. Основний ризик 83% фізиків в пасивах.
За останній квартал ( 3 року 2018) є віддік цих пасивів.
Хтось хоче качнути банку щоб цей відтік збільшився.
Братки мають збільшити % по депо щоб відтік припинився.
Чекаємо ходу братків.
Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?
Судячи з звітності небезпека введення ТА до кінця року не проглядається.
Але імярекам можна повиносити троха ліквідності, тоді більша імовірність що прОцент по депо піднімуть...
Тоді візит на депо буде мати більший сенс.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:09
Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:12
proftpd66 написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Скільки монокарт випущено і знайшли свого власника?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:17
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Скільки монокарт випущено і знайшли свого власника?
Альфа, ТАС и А-банк никода бы НЕ делали кешбэк для клиентов просто так, я уверен на 100500%. С Альфы все побежали в моню, там нету скрытых комиссий... И в то время лимит давали таксистам 100к
А Алла дает 0-10к
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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