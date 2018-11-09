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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 лис, 2018 06:30
jerua написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
не бывает дыма без огня.
социальные сети это дно,а не маркер. Про ВТБ много написали кроме дубинного журналиста заранее ?
никому не верю
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Додано: Суб 10 лис, 2018 10:49
А банка ризикова. Основний ризик 83% фізиків в пасивах.
За останній квартал ( 3 року 2018) є віддік цих пасивів.
Хтось хоче качнути банку щоб цей відтік збільшився.
Братки мають збільшити % по депо щоб відтік припинився.
Чекаємо ходу братків.
Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?
Судячи з звітності небезпека введення ТА до кінця року не проглядається.
Але імярекам можна повиносити троха ліквідності, тоді більша імовірність що прОцент по депо піднімуть...
Тоді візит на депо буде мати більший сенс.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:09
Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:12
proftpd66 написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Скільки монокарт випущено і знайшли свого власника?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 11:17
Квесторе_поверніться написав: proftpd66 написав: Клиент_ написав:
да, помоечные сайты начали набрасывать на вентилятор, ссылаясь друг на друга. на одной помойке написали, что некоторые пользователи фейсбука предполагают, что возможно дела плохи, потому что такие же смс с требованмями погасить досрочно рассылал другой банк перед банкротством. вторая помойка ссылается на первую уже с формулиррвкой: "по сообщениям сми...". но в первой же помойке есть текст, что А-Банк так нагло себя ведет с заемщиками уже 5 лет.
все перешли на моно. Таким образом А-банк и Альфа сделали кешбэки большие.
Скільки монокарт випущено і знайшли свого власника?
Альфа, ТАС и А-банк никода бы НЕ делали кешбэк для клиентов просто так, я уверен на 100500%. С Альфы все побежали в моню, там нету скрытых комиссий... И в то время лимит давали таксистам 100к
А Алла дает 0-10к
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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proftpd66
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:16
Квесторе_поверніться написав:
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?
Ощад по старим депо-капіталам, та і тепер дзвонять-наярюють типа акція розписано на профільній гілці, 18% пропонують.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 10 лис, 2018 12:26
Ой+ написав: Квесторе_поверніться написав:
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?
Ощад по старим депо-капіталам, та і тепер дзвонять-наярюють типа акція розписано на профільній гілці, 18% пропонують.
В Пишці хочуть товстих вкладників притримати.
Ще згадав що Бабайбанка на рывні 18% працює от тільки забув чи щоміячна там виплата %?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:09
Квесторе_поверніться написав:
А банка ризикова. Основний ризик 83% фізиків в пасивах.
За останній квартал ( 3 року 2018) є віддік цих пасивів.
Хтось хоче качнути банку щоб цей відтік збільшився.
Братки мають збільшити % по депо щоб відтік припинився.
Чекаємо ходу братків.
Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?
Судячи з звітності небезпека введення ТА до кінця року не проглядається.
Але імярекам можна повиносити троха ліквідності, тоді більша імовірність що прОцент по депо піднімуть...
Тоді візит на депо буде мати більший сенс.
Сам вже виніс 2 фонда... Ще на підході майже пів-фонда... І все. І це після 3-х років співпраці. Хоча все влаштовує, але проценти стали значно нижче ринкових. Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс. Вангую, що в найближчий час буде підняття, беручи гомновброси від жовтої преси.
P.S. 30.10 - віддали фонд, майже без "домагань" залишитися. Ліквідність на рівні.
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:16
Квесторе_поверніться написав:
Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень
Это все мечты, Кандауров там сибе на уме.
Что имеем - имеем +1 при продлении, сейчас на подходе жирные депо под 16 %% годовых со сроком декабрь 2018 года. Если депо люди продлят их, то автоматом получат СВОИ 17%% без телодвижений. Банки, деньги любят тишину .....Кандауров тот еще тишинист.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Суб 10 лис, 2018 13:19
Квесторе_поверніться написав:
В Пишці хочуть товстих вкладників притримати.
Хотят. но оч грубая игра. Перевложиться не дают , дают только довнести новые 100к на мариновку. НО, вот так взять и нарисовать 100к для Пышного уже нет возможности, деньги уже пристроены в ДРУГИХ доходных местах.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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