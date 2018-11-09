Додано: Суб 10 лис, 2018 10:49

А банка ризикова. Основний ризик 83% фізиків в пасивах.

За останній квартал ( 3 року 2018) є віддік цих пасивів.

Хтось хоче качнути банку щоб цей відтік збільшився.

Братки мають збільшити % по депо щоб відтік припинився.

Чекаємо ходу братків.

Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.

Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень Фарсу, то там ще в районі 18,5%?

Судячи з звітності небезпека введення ТА до кінця року не проглядається.

Але імярекам можна повиносити троха ліквідності, тоді більша імовірність що прОцент по депо піднімуть...

Тоді візит на депо буде мати більший сенс.