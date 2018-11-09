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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1086108710881089

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 154
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:22

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою.
Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень


Это все мечты, Кандауров там сибе на уме.
Что имеем - имеем +1 при продлении, сейчас на подходе жирные депо под 16 %% годовых со сроком декабрь 2018 года. Если депо люди продлят их, то автоматом получат СВОИ 17%% без телодвижений. Банки, деньги любят тишину .....Кандауров тот еще тишинист.

Це як 17% нарахували? При пролонгації річних 16,5%.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:29

Re: А-Банк

  jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.

Лідери інші.
Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно.
Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно.
Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:31

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.

Лідери інші.
Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно.
Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно.
Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.

Можете рассшифровать названия Фарс, Бабай и Укркап?
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:32

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Пишці хочуть товстих вкладників притримати.


Хотят. но оч грубая игра. Перевложиться не дают , дают только довнести новые 100к на мариновку. НО, вот так взять и нарисовать 100к для Пышного уже нет возможности, деньги уже пристроены в ДРУГИХ доходных местах.


Условие "плюшки только за "новые" деньги" - намекает на пирамиду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:34

Varlo, Форвард, Український капітал, Скай,
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 10 лис, 2018 13:35

  Квесторе_поверніться написав:Varlo, Форвард, Український капітал, Скай,

Спасибо
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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