Квесторе_поверніться написав:Якщо буде +1% по гривні банка підтягнеться до банки Руслана, Укркапу, хто там ще в 17,5% з щомісячною виплатою. Якщо підніме на +2% вийде в лідери на рівень
Это все мечты, Кандауров там сибе на уме. Что имеем - имеем +1 при продлении, сейчас на подходе жирные депо под 16 %% годовых со сроком декабрь 2018 года. Если депо люди продлят их, то автоматом получат СВОИ 17%% без телодвижений. Банки, деньги любят тишину .....Кандауров тот еще тишинист.
Це як 17% нарахували? При пролонгації річних 16,5%.
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jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.
Лідери інші. Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно. Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно. Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.
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jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.
Лідери інші. Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно. Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно. Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.
Можете рассшифровать названия Фарс, Бабай и Укркап?
Хотят. но оч грубая игра. Перевложиться не дают , дают только довнести новые 100к на мариновку. НО, вот так взять и нарисовать 100к для Пышного уже нет возможности, деньги уже пристроены в ДРУГИХ доходных местах.
Условие "плюшки только за "новые" деньги" - намекает на пирамиду
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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