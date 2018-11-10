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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 18:09
Квесторе_поверніться написав: jay2004 написав:
Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.
Лідери інші.
Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно.
Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно.
Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.
А які варіанти для 6 міс?
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:18
Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 11 лис, 2018 18:36
Ukrainian написав:
Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Цэ суща привда! Купую пипкирн...хе-хе
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dexter
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:00
dexter написав: Ukrainian написав:
Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Цэ суща привда! Купую пипкирн...хе-хе
Ожидаете чего-то интересного?
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darmet
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:06
darmet не просто интересного, а очень интересного!
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dexter
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Додано: Нед 11 лис, 2018 19:18
Ukrainian написав:
Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Ну если кто любит ковыряться в помойках, то да - с точки зрения помоечников банк неликвидный.
Но тем, кто следит за банковским рынком, совершенно очевидно, что этот мелкий кептивный банк, просто проигрывает многим другим, как по привлекательности, так и по репутации
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