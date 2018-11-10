jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.
Лідери інші. Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно. Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно. Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.
Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба. Плюс відтік вкладів за Останій період Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба. Плюс відтік вкладів за Останій період Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба. Плюс відтік вкладів за Останій період Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба. Плюс відтік вкладів за Останій період Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Ну если кто любит ковыряться в помойках, то да - с точки зрения помоечников банк неликвидный. Но тем, кто следит за банковским рынком, совершенно очевидно, что этот мелкий кептивный банк, просто проигрывает многим другим, как по привлекательности, так и по репутации
Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон
Активи банки - кредити фізикам, як їх за кордон виводити?
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