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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:09

  Квесторе_поверніться написав:
  jay2004 написав:Зараз пальма першості у Ексіма - 17,86% з щомісячною виплатою (хоча оформлення дуже погане + ІБ платний), далі йде ТАС - 17,75% з щомісячною виплатою, і тут TAS2U - просто рулить. Тому тільки 18% щомісячних наразі актуально - інакше стійкий виніс.

Лідери інші.
Фарс на рік 14,5% + 3,8% (кишмиш 4 траншами), виплата щомісячно.
Укркап на рік 18% з лояльністю, виплата щомісячно.
Бабай на рік (від 200000) 18,5% +0,7% від мінфіна, вилата - не знаю.

А які варіанти для 6 міс?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:18

Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 18:36

  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.

Цэ суща привда! Купую пипкирн...хе-хе
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:00

  dexter написав:
  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.

Цэ суща привда! Купую пипкирн...хе-хе

Ожидаете чего-то интересного?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 19:18

  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон, позичальникам банк шле смс з проханням погасити кредит достроково і через місяць або швидше банку труба.
Плюс відтік вкладів за Останій період
Надіюсь ніхто більше розміру фонду грабування тут не тримає.


Ну если кто любит ковыряться в помойках, то да - с точки зрения помоечников банк неликвидный.
Но тем, кто следит за банковским рынком, совершенно очевидно, что этот мелкий кептивный банк, просто проигрывает многим другим, как по привлекательности, так и по репутации
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:05

Re: А-Банк

  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон

Активи банки - кредити фізикам, як їх за кордон виводити?
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:11

Re: А-Банк

Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон

Активи банки - кредити фізикам, як їх за кордон виводити?


Ті, хто пише такі статті, не розраховують на такі питання ))
consul
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:12

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон

Активи банки - кредити фізикам, як їх за кордон виводити?


Мабуть так як і Коломойський з привату 5 млрд дол вивів


Якби там не було а тримати валюту в цьому закладі не варто і гривню також мабуть
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17

Ukrainian

це нічим добрим не завершилось

брати Суркіси думаю не дураки іти тим самим шляхом

https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/20/7166246/
+50грн !
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