То були кредити юрикам, своїм конторам...мабуть.
Ну і сума завищена...як на мене.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17
То були кредити юрикам, своїм конторам...мабуть.
Ну і сума завищена...як на мене.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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