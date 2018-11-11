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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1088108910901091

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Проскакувало в новинах що з банку всі активи виведено за кордон

Активи банки - кредити фізикам, як їх за кордон виводити?


Мабуть так як і Коломойський з привату 5 млрд дол вивів

То були кредити юрикам, своїм конторам...мабуть.
Ну і сума завищена...як на мене.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:41

Re: А-Банк

а как вообще при ва гасить кредитку? грейс период остается? ИБ работает в этот период?
чисто ради интереса спросил.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 09:44

Re: А-Банк

или, например, есть в банке 220к грн, и кредитного лимита -20к грн потрачено. а тут заходит ва. нельзя превышающими фонд бабками (20к) погасить кредитку?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 10:04

  andreyiskra написав:или, например, есть в банке 220к грн, и кредитного лимита -20к грн потрачено. а тут заходит ва. нельзя превышающими фонд бабками (20к) погасить кредитку?

когда уже ВА то ничего уже нельзя....
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