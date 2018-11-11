То були кредити юрикам, своїм конторам...мабуть.
Ну і сума завищена...як на мене.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лис, 2018 21:17
То були кредити юрикам, своїм конторам...мабуть.
Ну і сума завищена...як на мене.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 12 лис, 2018 09:41
Re: А-Банк
а как вообще при ва гасить кредитку? грейс период остается? ИБ работает в этот период?
чисто ради интереса спросил.
Додано: Пон 12 лис, 2018 09:44
Re: А-Банк
или, например, есть в банке 220к грн, и кредитного лимита -20к грн потрачено. а тут заходит ва. нельзя превышающими фонд бабками (20к) погасить кредитку?
Додано: Пон 12 лис, 2018 10:04
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:09
Перекидувати у середині банку не можна, а новими грошима можна гасити кредитку і безналом, і навіть налом (при ТА відділення, зазвичай, зачинені лише перші кілька днів). Тобто, взаємозалік між власними рахунками зробити не вдасться, але борги банку віддати доведеться.
П.С. Михайлівський - окрема історія.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 12 лис, 2018 14:27
Re: А-Банк
Что более живой А-Банк или ВТБ?
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