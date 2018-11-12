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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1089109010911092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 17:08

Re: А-Банк

Мне сказали покупки на любую сумму. Суммарный кэшбек от 5 до 300 гривен грязными.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 20:43

Re: А-Банк

  VLADPn написав:До 300 гривен. Все на словах. Попробовать попользоваться что-ли???


Мне давали на инд условиях. Все сработало как часики, только бонус спустя немного больше месяца. если Вы голд, то перс. менеджер все за Вас порешает в Вашу пользу.
Народу тут не много - носятся как с торбою.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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  #<1 ... 1089109010911092
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