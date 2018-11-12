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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 лис, 2018 17:08
Re: А-Банк
Мне сказали покупки на любую сумму. Суммарный кэшбек от 5 до 300 гривен грязными.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Пон 12 лис, 2018 20:43
Re: А-Банк
Мне давали на инд условиях. Все сработало как часики, только бонус спустя немного больше месяца. если Вы голд, то перс. менеджер все за Вас порешает в Вашу пользу.
Народу тут не много - носятся как с торбою.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 13 лис, 2018 06:54
Re: А-Банк
Значит явление массовое хоть и не публичное. Будем рисковать.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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