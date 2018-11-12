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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лис, 2018 06:54
Re: А-Банк
Значит явление массовое хоть и не публичное. Будем рисковать.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:20
пішла обратка на недавній г-но вброс
....
Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения за размещение неправдивой информации.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:27
Ну і хохмачі...посилаються на народний рейтинг на мінфіні
А відтік пасивів так і не прокоментували.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:33
Re: А-Банк
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:34
Це правильний осадок...депоставки пора піднімати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36
И не одному только А-банку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38
АГА
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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