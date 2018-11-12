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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1089109010911092

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 155
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
17
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
30
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
55
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
28
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 06:54

Re: А-Банк

Значит явление массовое хоть и не публичное. Будем рисковать.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:20

пішла обратка на недавній г-но вброс

http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... tve-a-bank


....
Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения за размещение неправдивой информации.
:shock:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:27

  greenozon написав:пішла обратка на недавній г-но вброс

http://ura-inform.com/ru/society/2018/1 ... tve-a-bank


....
Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения за размещение неправдивой информации.
:shock:

Ну і хохмачі...посилаються на народний рейтинг на мінфіні :)
https://minfin.com.ua/banks/top/
А відтік пасивів так і не прокоментували. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:33

Re: А-Банк

  greenozon написав:пішла обратка на недавній г-но вброс

Толку теперь. Осадочек остался.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:34

  wig написав:
  greenozon написав:пішла обратка на недавній г-но вброс

Толку теперь. Осадочек остался.

Це правильний осадок...депоставки пора піднімати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:36

  Квесторе_поверніться написав:Це правильний осадок...депоставки пора піднімати.

И не одному только А-банку.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 10:38

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це правильний осадок...депоставки пора піднімати.

И не одному только А-банку.

АГА
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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